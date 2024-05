Анализ древних артефактов подтвердил возраст Иерусалима

Международная группа ученых из Израиля, Великобритании и США определила возраст древностей, обнаруженных в Первом храме в Иерусалиме, что позволило подтвердить дату строительства города. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Tel Aviv University / Israel Antiquities Authority

Специалисты использовали радиоуглеродное датирование, анализ годичных колец и другие методы для точной датировки артефактов, собранных на месте раскопок в одном из древнейших районов Иерусалима. Затем был проведен поиск связей между возрастом древностей и историческими событиями, некоторые из которых упоминались в Библии.

Работа команды включала анализ артефактов (например, семена и череп летучей мыши), найденных среди слоев, датированных периодом между 770 и 420 годами до нашей эры, которые называются гальштатским плато. Команда выполнила 103 измерения углерода-14, получив результаты высокого разрешения.

Результаты подтвердили, что город был впервые заселен где-то между XII и X веками до нашей эры, а затем расширялся на запад. Были также найдены свидетельства землетрясения и последующего восстановления, произошедшего в VIII веке до нашей эры, а также разрушения Вавилоном города Иерусалима в 586 году до нашей эры.