Новые процессор и дисплей не улучшили автономность новых iPad

Вчера, 7 мая, Apple представила новые модели iPad Pro и iPad Air, которые получили показатель автономности 10 часов, что стало разочарованием для некоторых пользователей. Дело в том, что оба планшеты получили более энергоэффективные процессоры (в случае с iPad Pro менее энергоемким стал еще и экран), чем были в предыдущих моделях, но это никак не сказалось на работе аккумуляторов.

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Об этом сообщает издание MacRumors.

«iPad Pro оснащен чипом M4, созданным по трехнанометровому техпроцессу второго поколения, и имеет шесть эффективных ядер, что на два больше, чем у M2. Кроме того, устройство оснащено более эффективным OLED-дисплеем. Однако эти улучшения не повлияли на время автономной работы», – пишет MacRumors.

Батарея 11-дюймового iPad Pro имеет емкость 31,29 Втч, что выше, чем у модели предыдущего поколения (28,65 Втч). Батарея 13-дюймового iPad Pro имеет емкость 38,99 Втч, что чуть ниже, чем у предыдущей модели (40,88 Втч).

iPad Air также получил улучшенную батарею. Одиннадцатидюймовая модель имеет емкость 28,93 Втч, что немного больше, чем у предыдущей 10,9-дюймовой версии (28,6 Втч). Новая 13-дюймовая модель оснащена аккумулятором емкостью 36,59 Втч.

Apple заявляет, что модели iPad Pro и iPad Air работают до 10 часов при веб-серфинге по Wi-Fi или просмотре видео, но время автономной работы снижается до девяти часов при использовании сотовой сети.