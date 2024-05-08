Apple убрала из новых iPad Pro и iPad Air слот для SIM-карт

На сайте Apple раскрывается дополнительная информация про новые планшеты iPad Pro и iPad Air, которая не была упомянута во время презентации «Let Loose».

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Так, планшеты поставляются в Великобритании и ЕС без зарядного устройства – в данных регионах вместе с самими гаджетами в комплекте есть только кабель USB-C. Несмотря на то, что iPhone уже много лет поставляется без адаптера питания, для планшетов Apple это происходит впервые.

Напомним, что ранее Apple объясняла, что исключение зарядного устройства из комплекта поставки принесёт пользу для окружающей среды, поскольку это должно значительно сократить электронные отходы.

Также в iPad Pro (M4) и iPad Air 6 инженеры убрали физический слот для SIM-карт. Теперь при покупке моделей с 5G-модемом в них есть поддержка лишь eSIM.