«Роскосмос» выразил доверие Маску в вопросе марсианских цивилизаций

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов выразил мнение, что стоит доверять словам американского предпринимателя Илона Маска о возможности обнаружения следов инопланетных цивилизаций на Марсе.

© Газета.Ru

Эту информацию распространило агентство ТАСС.

«Маск — авторитетная личность, его словам, вероятно, стоит доверять», — подчеркнул генеральный директор российской космической корпорации.

До этого основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о необходимости человечеству продержаться миллион лет до того момента, как галактика будет сколонизирована. Бизнесмен подчеркнул, что при возрасте Вселенной в 13,8 миллиарда лет и возрасте Земли в 4,5 миллиарда лет, даже если цивилизация просуществовала бы миллион лет, это составляло бы лишь три десятитысячных части времени. Он выразил удивление по поводу отсутствия явных признаков инопланетян и предположил, что, возможно, человечество обнаружит следы давно исчезнувшей инопланетной цивилизации во время исследования космоса.

Маск также отметил, что для создания самодостаточного поселения на Марсе потребуется 20 лет. По его расчетам, для колонизации планеты понадобится не менее одного миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов.