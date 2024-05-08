Компания Sharp анонсировала смартфон Aquos R9. Дизайн новинки разрабатывался совместно с японской компанией Miyake Design. Рамка корпуса изготовлена из алюминия, а модуль камеры выполнен в виде округлой капли неправильной формы.

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Дисплей

Sharp Aquos R9 оснащён 6,5-дюймовым дисплеем Pro IGZO OLED с разрешением 2340×1080 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц (1-240 Гц с учётом BFI) и соотношением сторон 19,5:9. Максимальная яркость достигает 1500 нит.

Аппаратная основа

Смартфон работает на базе 4-нм процессора Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 в тандеме с GPU Adreno 732, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256 ГБ ПЗУ UFS 4.0. Есть поддержка карт памяти microSD. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

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Стоит отметить, что это первый смартфон Aquos, в котором используется испарительная камера. Она рассеивает тепло за счёт циркуляции жидкости и пара внутри.

Камеры

На задней панели в большом блоке размещена двойная основная камера:

главный датчик на 50 Мп (1/1,55", f/1,9, OIS, оптика Leica Hektor);

широкоугольный объектив на 50 Мп (f/2,2, угол обзора 122°);

Спереди в отверстии по центру размещена селфи-камера на 50 Мп с апертурой f/2,2.

Прочее

Корпус Sharp Aquos R9 защищён от воды и пыли по стандарту IP68, и отличается ударопрочностью в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD-810G. Смартфон поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, на боковой грани имеется дактилоскопический сканер.

Аппарат работает под управлением Android 14. Устройство поддерживает автоматическое создание заметок с кратким содержанием телефонных разговоров.

Сроки выхода и цена

Продажи Sharp Aquos R9 стартуют в июле этого года. Смартфон будет доступен в Японии, Тайване, Сингапуре и Индонезии. Стоимость гаджета пока неизвестна.