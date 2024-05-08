Microsoft создала для спецслужб США аналог ChatGPT, отключенный от интернета

Компания Microsoft разработала уникальную версию искусственного интеллекта для американских спецслужб, полностью изолированную от интернета.

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Это первый случай, когда крупная ИИ-модель функционирует в полной изоляции от сети, что позволяет безопасно анализировать секретные данные.

Созданный на базе GPT-4, эта модель установлена в специально защищённом облачном окружении, недоступном для подключения к интернету.

Вильям Чаппелл, главный технический директор Microsoft по стратегическим миссиям и технологиям, подчеркнул, что такое решение было принято для обеспечения высокого уровня безопасности при работе с классифицированной информацией.

Модель, которую разместили в облаке, является статичной: она может читать файлы, но не обучаться на основе этой информации, что предотвращает ее «загрязнение» секретными данными и её возможное распространение.

Новая система уже запущена и теперь ожидает тестирования и аккредитации со стороны разведывательного сообщества США.