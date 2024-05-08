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Microsoft создала для спецслужб США аналог ChatGPT, отключенный от интернета

Компания Microsoft разработала уникальную версию искусственного интеллекта для американских спецслужб, полностью изолированную от интернета.

Microsoft создала для спецслужб США аналог ChatGPT, отключенный от интернета
© Ferra.ru

Это первый случай, когда крупная ИИ-модель функционирует в полной изоляции от сети, что позволяет безопасно анализировать секретные данные.

Созданный на базе GPT-4, эта модель установлена в специально защищённом облачном окружении, недоступном для подключения к интернету.

Вильям Чаппелл, главный технический директор Microsoft по стратегическим миссиям и технологиям, подчеркнул, что такое решение было принято для обеспечения высокого уровня безопасности при работе с классифицированной информацией.

Модель, которую разместили в облаке, является статичной: она может читать файлы, но не обучаться на основе этой информации, что предотвращает ее «загрязнение» секретными данными и её возможное распространение.

Новая система уже запущена и теперь ожидает тестирования и аккредитации со стороны разведывательного сообщества США.

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