Microsoft создала для спецслужб США аналог ChatGPT, отключенный от интернета
Компания Microsoft разработала уникальную версию искусственного интеллекта для американских спецслужб, полностью изолированную от интернета.
Это первый случай, когда крупная ИИ-модель функционирует в полной изоляции от сети, что позволяет безопасно анализировать секретные данные.
Созданный на базе GPT-4, эта модель установлена в специально защищённом облачном окружении, недоступном для подключения к интернету.
Вильям Чаппелл, главный технический директор Microsoft по стратегическим миссиям и технологиям, подчеркнул, что такое решение было принято для обеспечения высокого уровня безопасности при работе с классифицированной информацией.
Модель, которую разместили в облаке, является статичной: она может читать файлы, но не обучаться на основе этой информации, что предотвращает ее «загрязнение» секретными данными и её возможное распространение.
Новая система уже запущена и теперь ожидает тестирования и аккредитации со стороны разведывательного сообщества США.