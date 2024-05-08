В OLED-экране нового iPad Pro нашли значительный недостаток

Несмотря на наличие OLED-дисплеев, новые iPad Pro не получили поддержку полезной и популярной функции Always-On Display, которая позволяет отображать полезную информацию на экране, даже если он выключен. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Экраны новых моделей iPad Pro выполнены по технологии LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide). Она обладает низким энергопотреблением, которая позволяет снизить частоту обновления дисплея до 10 Гц для статичного контента. Однако этого минимального значения недостаточно для работы Always-On Display.

Подобная ситуация уже была с моделями iPhone 13 Pro, которые опускали частоту обновления до 10 Гц, но не имели опции Always-On Display. Эта функция появилась только в моделях iPhone 14 Pro, которые могут снижать частоту экрана до 1 Гц. В MacRumors не исключают, что, аналогично iPhone, iPad Pro получит поддержку важной опции в будущих поколениях.

В издании также отметили, что, несмотря на упомянутый недостаток, OLED-экраны iPad Pro образца 2024 года обладают большим преимуществом в виде максимальной яркости подсветки 1000 нит при воспроизведении SDR-контента. Для сравнения: в iPad Pro прошлого поколения данный параметр ограничивался 600 нит.

Apple представила новые iPad Pro 7 мая 2024 года. В продажу новинка поступит уже в следующую среду, 15 мая.