Как удалить фон фотографии на Android: инструкция
Удаление фона на фотографиях — пожалуй, один из самых популярных видов ретуши, который может пригодиться в любой ситуации. Портал SlashGear рассказал, как можно удалить фон на Android при помощи трех разных приложений.
Удаление фона через Microsoft Designer
Запустите Microsoft Designer.
Залогиньтесь в учетную запись Microsoft.
На домашней странице приложения пролистайте меню до секции Edit with AI.
Выберите опцию Remove Background.
Предоставьте Microsoft Designer доступ к фото и медиа.
Нажмите Remove Background. ИИ проанализирует изображение и автоматически удалит фрагменты, которые сочтет фоном.
Сохраните изменения.
Удаление фона через Canva
Запустите Canva.
Залогиньтесь через Google, Microsoft или электронную почту.
Откройте меню приложения и найдите инструмент Background Eraser — тот, напротив которого есть иконка козы.
Нажмите Use in new design.
Задайте предпочитаемый размер картинки.
На панели слева нажмите Choose file и выберите изображение, которое хотите обработать.
Нажмите Remove background.
Удаление фона через CapCut
Запустите CapCut.
Откройте вкладку Edit.
Нажмите Expand в верхней части экрана, чтобы увидеть больше инструментов.
Выберите опцию Remove background.
Выберите фото, которое хотите изменить.
Нажмите Edit в нижней правой части экрана. CapCut выделит объекты, которые не будут вырезаны, зеленым цветом.
Если приложение пропустило какие-либо фрагменты фона, нажмите Quick select и отметьте их вручную.
Нажмите Export, чтобы сохранить картинку.