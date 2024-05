Как удалить фон фотографии на Android: инструкция

Удаление фона на фотографиях — пожалуй, один из самых популярных видов ретуши, который может пригодиться в любой ситуации. Портал SlashGear рассказал, как можно удалить фон на Android при помощи трех разных приложений.

© Unsplash

Удаление фона через Microsoft Designer

Запустите Microsoft Designer.

Залогиньтесь в учетную запись Microsoft.

На домашней странице приложения пролистайте меню до секции Edit with AI.

Выберите опцию Remove Background.

Предоставьте Microsoft Designer доступ к фото и медиа.

Нажмите Remove Background. ИИ проанализирует изображение и автоматически удалит фрагменты, которые сочтет фоном.

Сохраните изменения.

Удаление фона через Canva

Запустите Canva.

Залогиньтесь через Google, Microsoft или электронную почту.

Откройте меню приложения и найдите инструмент Background Eraser — тот, напротив которого есть иконка козы.

Нажмите Use in new design.

Задайте предпочитаемый размер картинки.

На панели слева нажмите Choose file и выберите изображение, которое хотите обработать.

Нажмите Remove background.

Удаление фона через CapCut

Запустите CapCut.

Откройте вкладку Edit.

Нажмите Expand в верхней части экрана, чтобы увидеть больше инструментов.

Выберите опцию Remove background.

Выберите фото, которое хотите изменить.

Нажмите Edit в нижней правой части экрана. CapCut выделит объекты, которые не будут вырезаны, зеленым цветом.

Если приложение пропустило какие-либо фрагменты фона, нажмите Quick select и отметьте их вручную.

Нажмите Export, чтобы сохранить картинку.