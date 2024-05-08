РФ разрабатывает ядерную установку для совместной с КНР лунной станции

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о начале разработки ядерной энергетической установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-2035 годах для совместной с Китаем научной лунной станции. Об этом сообщается РИА Новости.

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«Началась», — сказал Борисов агентству в ответ на соответствующий вопрос.

До этого гендиректор «Роскосмоса» говорил, что Россия совместно с китайскими партнерами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергетической установки в 2033 — 2035 годах.

В конце апреля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что корпорация получила от «Роскосмоса» предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет.

Сообщалось также, что «Росатом» начал тестовые испытания оборудования по производству инновационного ядерного топлива. Производственная площадка расположена в городе Северск Томской области.