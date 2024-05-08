Стало известно, когда ввезут в Россию новые iPad

В России появление первых партий новых iPad Air и Pro ожидается 14 мая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в интернет-магазинах.

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Напомним, что в указанный день стартуют мировые продажи новинки.

По словам собеседника издания, в самый первый день цена устройства составит 500 тыс. рублей, на второй-третий – 300–350 тыс. рублей, после чего стоимость снизится до 200 тыс. рублей.

Руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова обратила внимание на то, что речь идет о неофициальных поставках. Как указала она, в условиях ограничений покупатели переплатят несколько десятков процентов. Они получат планшет без гарантийной и сервисной поддержки, добавила собеседница.

Что касается официальных поставок новых iPad в Россию, то ввоз займет порядка четырех недель, заявила эксперт.

Ранее сообщалось, что, согласно отчету аналитической компании Counterpoint о мировых продажах смартфонов за первый квартал 2024 года, наиболее популярным смартфоном начала текущего года оказался флагманский iPhone 15 Pro Max.