Samsung выпустит ноутбук на новейшем Snapdragon X Elite

Компания Samsung анонсировала запуск нового ноутбука Galaxy Book 4 Edge, который поступит в продажу уже в этом месяце.

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Особенностью модели является использование новейшего процессора Snapdragon X Elite, что делает устройство одним из самых передовых в своем классе.

Ноутбук оборудован 14-дюймовым AMOLED-дисплеем с функцией сенсорного управления, что упрощает навигацию и повышает удобство использования.

Galaxy Book 4 Edge также сможет похвастаться 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем NVMe SSD объемом 512 ГБ, что обеспечивает высокую скорость работы и достаточное пространство для хранения данных.

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Устройство поддерживает современные технологии связи, включая 5G и Wi-Fi 7, а это значит, что пользователи смогут не беспокоиться о связи — ноутбук обеспечит быстрый доступ в интернет в любом месте.

Цена Galaxy Book 4 Edge составляет €1800. Для сравнения, сопоставимые Galaxy Book 4 Pro с 14-дюймовым экраном на платформе Intel Core и MacBook Air на чипе M3 имеют более высокие стартовые цены.