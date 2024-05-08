Huawei представила ноутбук с сенсорным OLED-дисплеем

Компания Huawei официально анонсировала выпуск нового ноутбука MateBook 14 2024 года.

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Одной из главных особенностей устройства стал 14.2-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2.8K и частотой обновления 120 Гц, поддерживающий работу с фирменным стилусом M-Pencil третьего поколения.

Ноутбук обладает высокой цветопередачей с 10-битной глубиной цвета и поддержкой цветовых пространств sRGB, P3 и Adobe RGB. Высокая частота PWM 1920Hz и максимальная яркость в 450 нит гарантируют комфортное изображение без мерцания даже при ярком освещении.

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MateBook 14 2024 может похвастаться процессорами Intel Core Ultra 5 125H или Ultra 7 155H и улучшенной системой охлаждения с двумя «акульими» вентиляторами.

Помимо этого, ноутбук имеет батарею на 70 Вт·ч, обеспечивающую до 19 часов воспроизведения видео в формате 1080p.

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Новинку уже можно предзаказать в нескольких конфигурациях на международном рынке по цене от €1099 евро за базовую модель 16/512 ГБ до €1399 за топовую версию.