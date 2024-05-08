Реки США наводнили отравляющие воду травы северной гидриллы

Американские ученые-агрономы из правительства штата Коннектикут предупредили об угрозе распространения на северо-востоке США подвида северной гидриллы (Hydrilla verticillata). Это растение считается одним из худших водных сорняков в мире за свою способность быстро образовывать густой покров на поверхности водоемов.

© Pekka Tuuri

Исследование опубликовано в научном журнале Invasive Plant Science and Management (IPASM). Северная гидрилла вытесняет местные виды и распространяет бактерии, которые вырабатывают нейротоксин. Этот яд уничтожает водоплавающих и хищных птиц, включая белоголового орлана — национальный символ Соединенных Штатов.

До 2022 года подвид гидриллы оставался незадокументированным за пределами реки Коннектикут. Однако к концу 2023 года исследователи подтвердили его присутствие еще в пяти водоемах Коннектикута и одном в Массачусетсе.

"Особую тревогу вызывает негативное воздействие, которое этот инвазивный водный сорняк может оказать на местные водные и неводные виды растений и животных, а также то, насколько быстро он распространяется", — отметил ведущий автор научной работы Джеремия Фоли.

По мнению исследователей, распространению гидриллы невольно помогают рыбаки, которые переносят это растение на своих лодках.