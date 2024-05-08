AstraZeneca отзывает свою вакцину от COVID-19 на фоне судебной тяжбы

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 по всему миру на фоне судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который она вызывает. При этом, как отмечает газета The Daily Telegraph, компания объясняет такой шаг исключительно коммерческими соображениями, связанными с тем, что препарат перестал быть востребованным.

В соответствии с решением, принятым компанией 5 марта, с 7 мая векторную вакцину Vaxzevria больше нельзя применять на территории Евросоюза. В ближайшие месяцы препарат будет отозван в самой Великобритании, а также других странах. В компании пояснили, что больше не производят и не продают свою вакцину, которую вытеснили с рынка препараты, имеющие большую эффективность и способные защищать от новых вариантов вируса.

"Мы невероятно гордимся той ролью, которую Vaxzevria сыграла в борьбе с глобальной пандемией. Согласно независимым оценкам, только за первый год ее применения было спасено 6,5 млн жизней, а по всему миру было отправлено свыше 3 млрд доз, - указывается в заявлении компании. - Поскольку с тех пор были разработаны вакцины от многочисленных вариантов COVID-19, существует избыток обновленных вакцин. Это привело к снижению спроса на Vaxzevria, которая больше не производится и не продается".

С прошлого года в британском суде рассматривается коллективный иск, поданный против AstraZeneca родственниками людей, умерших или тяжело пострадавших после вакцинации от коронавируса. Первым в суд обратился Джейми Скотт, у которого после вакцинации в апреле 2021 года из-за образования тромба произошло кровоизлияние в мозг, что привело к его необратимому поражению, однако врачам удалось спасти его жизнь. По словам представителей юридических фирм, итоговое число истцов может достичь нескольких сотен человек, что грозит компании многомиллионными убытками. В документах, поданных в суд, компания признала, что применение вакцины "в крайне редких случаях может вызвать ТТС" - тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

При этом компания указывает, что причинно-следственный механизм этого явления пока неясен и ТТС "может возникать вне зависимости от получения человеком вакцины AstraZeneca или любой другой вакцины".