Компания Google представила смартфон Pixel 8a, предназначенный для среднего сегмента рынка. Гаджет сочетает в себе ряд функций, которые ранее были доступны только в флагманских устройствах производителя.

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Дисплей

Pixel 8a имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей) и частотой 120 Гц. Как и у Pixel 8, яркость составляет до 2000 нит. Экран покрыт стеклом Gorilla Glass 3.

Аппаратная основа

Одной из ключевых особенностей Pixel 8a является процессор Google Tensor G3, ранее встречавшийся только в флагманских моделях серии Pixel 8. Дополняет чип модуль безопасности Titan M2. Объём оперативной памяти LPDDR5X составляет 8 ГБ. Объём ПЗУ UFS 3.1 – 128/256 ГБ.

Ёмкость аккумулятора новинки была увеличена до 4492 мАч – Google обещает до 24 часов работы без подзарядки. Pixel 8a в комплекте имеет ЗУ мощностью 18 Вт. Есть поддержка 30 Вт зарядки, но она продается отдельно.

Камеры

Основная камера в устройстве двойная:

64 Мп главный датчик (f/1.89), 1/1.73", 0,8 мкм, угол обзора 80 градусов, цифровой зум 8х, OIS;

13 Мп широкоугольный сенсор (f/2.2), 1,12 мкм, угол обзора 120 градусов, автофокус.

В отверстии по центру расположилась фронтальная камера на 13 Мп (f/2.2), 1,12 мкм, фиксированный фокус, угол обзора 96,5 градусов.

Прочее

Гаджет также получил пакет AI-функций Google AI и работает под управлением Android 14. Как и в старших моделях, для Pixel 8a заявлено 7 лет обновлений Android.

Есть поддержка Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, GPS и NFC. Вес смартфона составляет 188 грамм при размерах 152,1×72,7×8,9 мм. Заявлена водозащита по стандарту IP67.

Стоимость, цвета и старт продаж

Предзаказ уже начался на целевых рынках, включая США. Google Pixel 8a доступен в четырех цветах: черном, синем, зеленом и бежевом (фарфор). Цена устройства составляет: