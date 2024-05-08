Шимпанзе сохраняют способность к обучению даже во взрослом возрасте

Шимпанзе продолжают оттачивать свои навыки не только в детстве, но и во взрослом возрасте. Ученые считают, что эта способность помогает приматам разнообразнее использовать инструменты. Работа опубликована в журнале PLOS Biology.

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Люди продолжают учиться на протяжении всей жизни. Ученые предположили, что эта способность отвечает за разнообразие способов, которыми мы используем разные инструменты. Это, считают исследователи, может быть ключевым фактором эволюции человека.

Ученые решили узнать, обладают ли шимпанзе этой особенностью. Авторы исследования просмотрели видео, на которых 70 диких шимпанзе разного возраста использовали палки для добывания пищи. Эти записи были собраны за несколько лет в национальном парке Таи в Кот-д'Ивуаре. Оказалось, что чем старше была особь, тем лучше она использовала свои пальцы для манипуляций с палкой. К шести годам этот навык полностью развивался, но шимпанзе продолжали оттачивать его и во взрослой жизни. Например, чтобы научиться палкой доставать насекомых из труднодоступных мест, шимпанзе требовалось тренироваться до своего 15-летия.

Ученые отмечают, что сохранение способности к обучению во взрослом возрасте, видимо, является полезным качеством для тех видов, которые используют разные орудия. Судя по всему, эта черта была и является важным аспектом эволюции и шимпанзе, и людей.

Исследователи планируют продолжить исследования, чтобы понять детали процесса обучения приматов, а также выяснить, какую роль играют помощь сверстников и память.