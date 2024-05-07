Rocket Lab раскрыла подробности о создаваемых для Пентагона спутниках

Rocket Lab представила подрядчиков для создаваемых в интересах Пентагона 18 спутников. Подробности о военных космических аппаратах раскрывает издание SpaceNews.

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Для космических аппаратов Rocket Lab произведет, а частности, платформу, солнечные панели и звездные трекеры. Компания CesiumAstro предоставит радар с активной фазированной антенной решеткой, Mynaric — терминалы оптической связи, SEAKR Engineering (дочерняя компания Raytheon) — систему радио- и сетевого шифрования спутниковой связи, Collins Aerospace — программное обеспечение для передачи и приема спутниковой связи, Redwire Space — антенны и радиочастотное оборудование, Parsons — наземное оборудование для управления спутниками.

В январе издание сообщило, что американская компания Rocket Lab произведет 18 спутников для Пентагона. Сумма соответствующего контракта составляет 515 миллионов долларов. Запуск спутников должен состояться в середине 2027 года.