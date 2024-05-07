Caviar попросили проверить из-за «патриотического» iPhone

Представители движения «Ветераны России» обратятся в Генпрокуратуру и попросит проверить люксовый бренд Caviar. Компания презентовала «патриотический» комплект iPhone 15 Pro за 519 тыс. рублей. С таким заявлением выступил председатель организации и доброволец СВО Ильдар Резяпов, сообщает RTVI.

© Caviar

«Мы отправим в Генеральную прокуратуру запрос, чтобы проверили данную компанию», — отметил он.

Изяпов обратил внимание, что на продукции компании изображен российский герб — символика государства.

Выпущен особенный iPhone 15 Pro ко Дню Победы за полмиллиона рублей

Смартфон украшает эмаль в цветах Георгиевской ленты и барельеф пятиконечной звезды. В футляр, обтянутый телячьей кожей встроен монитором, который демонстрирует песню «День победы». По словам гендиректора Caviat Сергея Китова, новая модель подобная новинка может вызвать неоднозначную реакцию.

До этого Apple представила обновленный iPad Air с большим экраном и мощным чипом.