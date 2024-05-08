В России начали продавать бюджетный геймерский смартфон Tecno

В России стартовали продажи нового игрового смартфона Tecno Pova 6 Pro 5G. Уникальной особенностью устройства стала светодиодная подсветка корпуса, мощный аккумулятор и игровой процессор MediaTek. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе объединенной сети «М.Видео-Эльдорадо».

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Среди ключевых особенностей смартфона – функция Always-on Display с кастомизацией изображения, умный виджет Dynamic Port, поддержка мгновенного переноса файлов на ПК, а также светодиодная подсветка корпуса.

Технические характеристики Pova 6 Pro 5G включают восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6080 с частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, 12 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель на 512 ГБ. Система охлаждения площадью 27 342 мм² с испарительной камерой размером 2871 мм² позволяет снизить температуру ядра более чем на 10 °C. Для управления устройством используется фирменная графическая оболочка HiOS 14 на базе Android 14.

AMOLED-экран смартфона с диагональю 6,8 дюйма поддерживает разрешение FHD+ (2436 на 1080 точек) и частоту обновления 120 Гц, обеспечивая четкое изображение и плавное воспроизведение видео. Устройство оснащено двойными стереодинамиками с поддержкой объемного звука Dolby Atmos и технологии Hi-Res Audio.

Батарея емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 70 Вт и реверсивную проводную зарядку на 10 Вт.

Цена за версию с 12/256 ГБ составляет 28 тыс. руб.