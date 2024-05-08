Sharp представила смартфон с защитой по военному стандарту

Помимо Sharp Aquos R9, японский производитель представил ещё одну новинку – Sharp Aquos Wish 4. Это доступный смартфон отличается своей надёжностью и долговечностью.

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Корпус устройства защищён от пыли и воды по стандарту IP68, а также от падений с высоты по военному стандарту MIL-STD-810H. Кроме того, гаджет можно спокойно мыть с мылом и протирать спиртовыми салфетками. Дизайн Sharp Aquos Wish 4 разработан в тандеме с японской компанией Miyake Design.

Особенности

Sharp Aquos Wish 4 оснащён 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1612×720 пикселей и соотношением сторон 20,15:9. За производительность отвечает 7-нм процессор MediaTek Dimensity 700 в тандеме с GPU Mali-G57MC2 и 4 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного флеш-накопителя составляет 64 ГБ.

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Основная камера представлена одним датчиком на 50 Мп (f/1,8). Также имеется селфи-камера на 8 Мп (f/2,0). За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Смартфон поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C и обладает дактилоскопическим сканером на боковой грани. В качестве ОС используется Android 14.

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Сроки выхода, цвета и цена

Продажи Sharp Aquos Wish 4 стартуют с июля этого года. Устройство доступно в трёх цветовых вариантах: чёрном, голубом и золотистом. Также будет доступна лимитированная версия в розовом цвете для оператора Y!Mobile. Стоимость гаджета пока неизвестна.