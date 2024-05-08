Huawei запустила продажи Watch Fit 3 за пределами Китая

Компания Huawei объявила о начале продаж своих новых умных часов Watch Fit 3 за пределами Китая.

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Новинка предлагается по стартовой цене $160. При этом устройство может похвастаться 1.82-дюймовым AMOLED-экраном с закругленными углами, обеспечивающим яркость в 1500 нит и частоту обновления 60 Гц. Соотношение экрана к корпусу составляет 77.4%.

Новые часы от Huawei обладают улучшенной системой здоровья и фитнеса, включая встроенный GPS, поддержку более чем 100 спортивных режимов и автоматическое распознавание шести видов упражнений.

Кроме того, они оснащены системой мониторинга сердечного ритма TruSeen 5.5, которая обеспечивает точное измерение пульса даже во время активных тренировок.

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Часы поддерживают функции звонков по Bluetooth и независимого воспроизведения музыки. С аккумулятором емкостью 400 мАч, Watch Fit 3 обеспечивают до 10 дней работы в режиме ожидания и до 4 дней при включенной функции AOD.

Huawei Watch Fit 3 доступны в шести цветовых вариантах и трех типах ремешков, включая фторкаучуковые, нейлоновые и кожаные, цены на которые варьируются в зависимости от материала.

Часы также обладают водонепроницаемостью на уровне 5 ATM, что делает их идеальным аксессуаром для занятий спортом.