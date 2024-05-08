Названы лучшие и недорогие смартфоны Poco, которые можно купить в РФ

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех смартфонов Poco, которые рекомендуются к покупке в России.

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Открывает подборку Poco M5 стоимостью от 9,8 тыс. руб. За эти деньги смартфон предлагает чип MediaTek Helio G99, IPS-экран с частотой 90 Гц и диагональю 6,58 дюйма. Основная камера на 50 Мп дополнена двумя сенсорами с разрешением 2 Мп каждый. Среди прочего в гаджете имеется аккумулятор емкостью 5000 мАч, NFC-модуль для бесконтактной оплаты, слот microSD и разъем для наушников.

На втором месте оказался Poco M6 Pro, оснащенный 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и яркостью 1300 нит. В смартфоне установлен чип Helio G99 Ultra, тройная камера на 64, 8 и 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. В России эта модель продается по цене от 16,6 тыс. руб.

Закрывает подборку Poco X6 Pro за 29,7 тыс. руб. Среди ключевых особенностей этой модели выделяют 6,67-дюймовый AMOLED-экран с 1,5K-разрешением и чип MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Основная камера на 64 Мп дополнена двумя на 8 и 2 Мп, а аккумулятор на 5000 мАч с поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Также отмечается наличие защиты от влаги и пыли по стандарту IP54, стереодинамиков, ИК-порта, NFC-модуля и 8/256 ГБ в базовой версии.