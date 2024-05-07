Представлен стилус Apple Pencil Pro с виброотдачей и встроенным гироскопом

В рамках сегодняшней презентации iPad, Apple анонсировала новый стилус Apple Pencil Pro.

Это третье поколение стилуса от Apple, и оно доступно по цене $129, что совпадает с ценой второго поколения.

Apple Pencil Pro совместим только с последними моделями iPad — как Air, так и Pro. Устройство оснащено рядом нововведений, включая датчик в корпусе, который позволяет использовать новую функцию «сжатия» с тактильной обратной связью.

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Эта функция также поддерживает виртуальные инструменты различных форм, позволяя пользователям переключаться между ними во время работы. Есть здесь и возможность поворачивать ту или иную кисть за счет встроенного гироскопа.

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В Apple Pencil Pro также добавили поддержку функции FindMy, что позволяет отслеживать местоположение стилуса в случае его утери. Новинка также первой из линейки получила поддержку сторонних разработчиков, которые могут создавать пользовательские взаимодействия с новыми возможностями стилуса.