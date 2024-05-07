Apple представила обновленный iPad Air с большим экраном и мощным чипом

Компания Apple провела онлайн-презентацию Let Loose, начав с презентации iPad Air, который впервые с существования этой линейки получил две версии — с 11- и 13-дюймовыми дисплеями.

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Обе модели оснащены IPS-экранами Liquid Retina — это та же 60-герцовая панель, что и в прошлых моделях iPad Air. Какие-либо подробные характеристики не уточняются. Вероятно, планшет получил схожие характеристики с поколением, в основе которого использовался чип Apple M1.

Также Apple перенесла 12-мегапиксельную фронтальную камеру для горизонтального использования. Основная камера тоже получила 12-мегапиксельный датчик.

За производительность новых планшетов отвечает фирменный чип Apple M2, благодаря чему, по данным Apple, iPad Air стал на 50% быстрее по сравнению с прошлым поколением.

Планшеты будут доступны в четырех модификациях — на 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ. iPad Air предлагается в четырех цветах.

iPad Air уже доступен для предзаказа на сайте Apple по цене от $599 (около 54,5 тыс. руб.) за 11-дюймовую версию и от $799 (около 72,8 тыс. руб.) за модель с 13-дюймовым экраном.