Внутри Луны нашли осколки другой планеты

Новое исследование залежей металлической руды внутри Луны предоставило ученым новые доказательства теории, что она образовалась вследствие столкновения Земли с другой планетой. Считается, что 4,5 млрд лет назад планета Тейя врезалась в Землю, и в космическое пространство разлетелись куски раскаленной лавы.

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Часть фрагментов Тейи погребены глубоко под поверхностью Земли. Но куда делись остальные породы, долгое время оставалось неизвестным.

Новые данные, полученные с помощью аппарата NASA GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), позволили найти ответ на этот вопрос. Они показали, что под поверхностью Луны находятся плотные, тяжелые вещества, вызывающие гравитационные аномалии.

Аппарат выявил между корой и ядром Луны две плотные области, которые идентифицировали как залежи титана и ильменита. Ученые из Пекинского университета в Китае провели компьютерное моделирование и установили, что эти породы могут быть фрагментами другого космического тела, предположительно – планеты Тейя.

На Земле также присутствуют области плотного вещества, известные как Крупные провинции с низкой скоростью сдвига (LLVP). Одна из них расположена под Африканской тектонической плитой, другая – под Тихоокеанской. Материал в них в 2,5-3 раза плотнее земной мантии.

Ученые выдвинули теорию, что LLVP – фрагменты пород Тейи, попавшие на Землю в результате столкновения. Сейчас аналогичные области выявили на Луне, сообщает The Daily Mail.

Ранее планетологи объяснили отсутствие воды на Венере. Эта планета содержит в 100 тысяч раз меньше влаги, чем Земля.