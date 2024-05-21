Как кошки всегда приземляются на лапы?

Бутерброд всегда падает маслом вниз, а кошки всегда приземляются на четыре лапы. Но каким это удается? Портал livescience.com разобрался в вопросе и нашел ответ.

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За поразительную координацию кошек ответственны два фактора: физика и неврология. Одна из главных причин, по которой физиков удивляла способность кошек приземляться на лапы, заключается в сохранении момента инерции.

По сути, если что-то вращается по часовой стрелке, то что-то другое должно повернуться против часовой. Представьте, что кошка падает со статичной позиции сверху вниз. Согнувшись в пояснице, она может развернуть верхнюю половину туловища в одном направлении, а нижнюю — в другом. К моменту, когда животное разгибается в пояснице, оно приземляется на четыре лапы.

Но есть и другие техники, которые помогают кошкам выровняться в падении. Чаще всего, они используют несколько трюков одновременно. Например, при сгибании поясницы кошка вытягивает передние лапы, но подминает задние под себя, что снижает инерцию поясницы. После этого кошка подминает передние лапы, но выпрямляет задние. Примерно так же делают профессиональные фигуристы: вытягивание рук повышает инерцию.

Нюанс в том, что инерция прямо связана со скоростью. Чем выше инерция, тем ниже скорость — и наоборот. Иными словами, кошки отлично манипулируют собственной инерцией, в том числе при помощи хвоста: он может сыграть роль «пропеллера», чтобы помочь развернуть туловище в нужном направлении.

Подобная акробатика становится возможной благодаря гибкой пояснице кошек. Они обладают тонкими позвонками, которые обеспечивают гораздо большую гибкость, чем кости прочих четвероногих позвоночных.

Помимо этого, способность кошек приземляться на лапы имеет и нервно-анатомическое объяснение — рефлекс выпрямления. В отличие от простых рефлексов, вроде коленного, он является комплексным рефлексом, привязанным к сознательному мозгу. Реакция на гравитацию опирается на вестибулярную систему кошек. Слуховые камешки в их внутреннем ухе засекают изменения в ускорении и позиции относительно земли, после чего приводят мускулы в движении.