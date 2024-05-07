Назван способ ускорить Windows 11 вдвое

В Windows 11 обнаружили встроенное ПО, замедляющее операционную систему. Об этом сообщает немецкое издание Deskmodder.

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По словам специалистов, при переустановке или обновлении системы может включиться BitLocker. Это программное обеспечение для шифрования данных, хранящихся на накопителе, разработанное Microsoft и включенное в ОС. Авторы отметили, что программа BitLocker способна снизить скорость работы жестких дисков и SSD вдвое.

Журналисты медиа назвали способ отключить ПО и, таким образом, ускорить операционную систему. Для этого необходимо перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» Windows 11 и деактивировать параметр BitLocker.

В материале говорится, что встроенная в Windows 11 программа предназначена для сохранения данных. Однако известны случаи, когда защиту BitLocker удавалось обойти. Также при переустановке системы программа может потребовать пароль от пользователя, который он может забыть и потерять таким образом доступ к личной информации.

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