$91.12-0.1998.31-0.17
Войти в почту

Космонавты на борту МКС посмотрели церемонию инаугурации президента РФ

Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) посмотрел трансляцию церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Космонавты на борту МКС посмотрели церемонию инаугурации президента РФ
© Роскосмос

Космонавт поделился видеозаписью просмотра.

"Сегодня на борту МКС всем экипажем российского сегмента собрались в служебном модуле для просмотра церемонии инаугурации избранного президента Российской Федерации - Владимира Владимировича Путина", - сказал Кононенко.

7 мая Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.

Наука и техника
Олег Кононенко
Владимир Путин
Роскосмос