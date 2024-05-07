Космонавты на борту МКС посмотрели церемонию инаугурации президента РФ
Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) посмотрел трансляцию церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
Космонавт поделился видеозаписью просмотра.
"Сегодня на борту МКС всем экипажем российского сегмента собрались в служебном модуле для просмотра церемонии инаугурации избранного президента Российской Федерации - Владимира Владимировича Путина", - сказал Кононенко.
7 мая Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.