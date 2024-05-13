Авария B-2 Spirit: почему произошла самая дорогая авиакатастрофа в США

Авиакатастрофы преимущественно попадают в новостное поле из-за количества жертв или сопутствующего ущерба, но одна из самых дорогих аварий в истории США не унесла жизни ни одного человека. Кроме того, она некоторое время была секретом. Журнал Popular Mechanics рассказал, как одна маленькая неполадка стоила американской армии $2 млрд.

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23 февраля 2008 года примерно в 10:30 утра на острове Гуам произошла авария. Вскоре после взлета бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit под названием Spirit of Kansas обрушился на землю к недоумению двух пилотов. Они попытались восстановить контроль над обреченным самолетом, но его левое крыло зацепило взлетную полосу, после чего пилоты катапультировались. Один из них получил травму позвоночника, но обошлось без жертв.

Spirit of Kansas был одним из четырех бомбардировщиков B-2 Spirit, размещенных на воздушной базе Андерсен; армия позиционировала их как контрмеру против Китая и Северной Кореи. Перед взлетом пилоты загрузили на борт необходимое оборудование, а команда военной базы провела проверки безопасности. Но никто из них не знал, что высокая влажность Гуама сыграла злую шутку с системой воздушных сигналов самолета. Бортовой компьютер получил неправильную информацию о наземной высоте — но обслуживающий персонал, не имевший опыта работы с машиной, не заметил ошибку.

После этого пилоты вывели самолет на взлет. И вновь никто не заметил неполадку: сенсоры, сгенерировавшие неверные данные о высоте, также неправильно интерпретировали скорость самолета в воздухе. И когда шасси B-2 оторвались от земли, автоматическая система управления самолетом решила, что машина находится в крутом пике. Чтобы избежать прямого столкновения, компьютер задрал нос бомбардировщика вверх, но в реальности он только начинал набирать высоту и находился на низкой скорости.

Итог: высокотехнологичный самолет быстро перестал слушаться пилотов, и те не смогли восстановить управление. Позже расследование показало, что причиной аварии стали неполадки системы управления полетом — точно такой же, что и на многих современных самолетах.

Традиционные системы управления полетом делают решения на основе информации, которую собирают специальные датчики. Они помогают компьютеру рассчитывать скорость, угол атаки, скольжение и высоту. B-2 оборудован 24 такими датчиками, но из-за высокой влажности Гуама внутрь них попала жидкость. Присутствие жидкости помешало датчикам сгенерировать корректные данные, что и привело к неправильным решениям бортового компьютера.