Представлен список смартфонов OnePlus, которые получат Android 15

Выход операционной системы Android 15 состоится не раньше лета, однако некоторые компании уже начали публиковать списки смартфонов, которые точно получат апгрейд. Так, производитель OnePlus сообщил, какие гаджеты точно получат обновление до новейшей ОС и оболочки OxygenOS 15 соответственно.

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Обновиться до Android 15 смогут пользователи OnePlus 10R и новее, включая линейку OnePlus 11, OnePlus 12, OnePlus Nord 3 и планшет OnePlus Pad. Компания решила не выпускать апгрейд для моделей из популярного каталога OnePlus 9.

Какие устройства OnePlus обновят до Android 15: