Представлен список смартфонов OnePlus, которые получат Android 15

Какие смартфоны OnePlus обновят до Android 15 — полный список
Выход операционной системы Android 15 состоится не раньше лета, однако некоторые компании уже начали публиковать списки смартфонов, которые точно получат апгрейд. Так, производитель OnePlus сообщил, какие гаджеты точно получат обновление до новейшей ОС и оболочки OxygenOS 15 соответственно.
Обновиться до Android 15 смогут пользователи OnePlus 10R и новее, включая линейку OnePlus 11, OnePlus 12, OnePlus Nord 3 и планшет OnePlus Pad. Компания решила не выпускать апгрейд для моделей из популярного каталога OnePlus 9.
Какие устройства OnePlus обновят до Android 15:
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus 10T
- OnePlus 10R
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord CE 3
- OnePlus Nord CE 3 Lite
- OnePlus Open
- OnePlus Pad.