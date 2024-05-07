В Таиланде открыли новый вид змей с зубами-кинжалами

Охотники за рептилиями открыли в Таиланде новый вид змей с «кинжалоподобными» клыками. Они также обладают сильно выступающей чешуей на брюшке, позволяющей взбираться по вертикальным скалам.

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Новый вид обнаружили в труднодоступных известняковых карстовых пещерах. По словам экспертов, змея прекрасно приспособилась к жизни в суровых условиях. Ей присвоили название «пещерная змея Кукри», или Oligodon speleoserpens.

Участники экспедиции заметили змею, когда та карабкалась на 15-метровый утес. Наблюдения показали, что этот вид питается исключительно яйцами рептилий. В основном пещерная змея Кукри предпочитала яйца двух местных видов гекконов, Cnemaspis и Cyrtodactylus, которые также приспособились к жизни в каменистой местности.

Ученым удалось поймать три экземпляра змеи. Согласно их описанию, Oligodon speleoserpens обладает светло-коричневым телом, более светлого оттенка у головы и с черной каймой вокруг отдельных чешуек, сообщает Vertebrate Zoology.

Эксперты предположили, что глубоко в пещерах могут обитать другие особи этого вида. В изучении Oligodon speleoserpens приняли участие представители Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Мичиганского университета.

Ранее ученые открыли новый вид крупнейших в мире змей. Речь идет о зеленой анаконде.