Какие последствия для Земли повлечет продолжающееся отдаление Луны

Каждый год Луна отдаляется от Земли на 4 сантиметра. Это явление открыли еще древние астрономы, напомнил в интервью «Свободной Прессе» преподаватель астрономии, заместитель директора школы пермского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

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По его словам, по мере удаления также замедляется и вращение нашей планеты. Чуть более полумиллиарда лет назад сутки длились только 21 час.

Главной причиной, почему естественный спутник отдаляется от Земли, эксперт назвал «приливное ускорение».

«Мы знаем, что лунное притяжение вызывает приливы и отливы. Когда вода с планеты благодаря силам тяготения устремляется к Луне, формируется «приливной горб» — как будто кто-то тянет за поверхность океанов. Именно это движение влияет на длину траектории Луны: из-за «горба» время от времени меняется вектор притяжения Земли — его направление и сила», — пояснил Бурмистров.

Дополнительная причина — это связь спутника с Солнцем. Сила притяжения между ними почти в два раза больше, чем между Луной и Землей.

На вопрос «СП», какие последствия повлечет отдаление Луны, астроном сказал: «прежде всего, изменение климата».

«Чрезмерное удаление спутника влияет не только на скорость вращения, но и на угол наклона нашей планеты. Это способно вызвать смещение полюсов, что в свою очередь спровоцирует сдвиг климатических зон», — отметил Бурмистров.

Ранее в Чили официально открылась Атакамская обсерватория Токийского университета, расположеннная на высоте 5640 метров на горе Чахнантор в пустыне Атакама.