Смартфон Xiaomi 14 превзошел ожидания компании

Издание My Drivers со ссылкой на аналитическую компанию Kuai Technology опубликовало данные о продажах смартфонов в Китае. Лидером в первом квартале 2024 года стали гаджеты от Oppo, заняв 16,9% рынка. На втором месте оказалась Honor (16,7%), замкнула тройку Huawei (16,6%).

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Один из самых впечатляющих результатов в Китае показала Xiaomi — её показатели год к году выросли на 11,8%, до 15%. Это произошло в том числе благодаря успехам флагмана Xiaomi 14: продажи гаджета стартовали 31 октября и за полгода составили почти 5 млн единиц.

Президент компании Лэй Цзюнь ранее отмечал, что верит в успех гаджета, отмечая в том числе массовые положительные отзывы аудитории. Судя по всему, в дальнейшем Xiaomi сфокусируется в том числе на флагманах, которые с каждым годом продаются всё лучше и лучше.