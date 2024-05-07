Названы все семь цветов корпуса iPhone 16 Plus

Смартфоны серии iPhone 16 предложат самый широкий выбор цветовых решений за всю историю компании Apple. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Fixed Focus Digital.

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Согласно источнику, модель iPhone 16 Plus будет доступна в семи цветовых вариантах: синем, розовом, желтом, зеленом, черном, белом и фиолетовом. Кроме того, iPhone 16 Pro лишится синей расцветки, вместо которой будет введен розовый корпус. Также эта модель будет предлагаться в черном, белом и сером цветах.

Отмечается также, что оттенки «натуральный титан» (серый) и белого цвета будут незначительно отличаться от тех, что были представлены в прошлогодней модели iPhone 15 Pro.

Насколько правдива данная информация, пока неясно. В прошлых утечках уже сообщалось, что новая линейка iPhone действительно предложит широкий выбор расцветок.

Презентация iPhone 16 ожидается осенью 2024 года. По слухам, смартфоны получат 3-нм чипы Apple A18 и A18 Pro в зависимости от модели, а на правом торце гаджетов появится новая кнопка для запуска камеры.