Sony опубликовала тизер своего нового смартфона Xperia 1 VI

Компания Sony опубликовала загадочный тизер своего нового флагманского смартфона. Японский производитель представит его уже 15 мая на своём YouTube-канале — анонс состоится в 10:00 по московскому времени.

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Судя по всему, Sony намекает на выпуск Xperia 1 VI — ранее о смартфоне стало известно от инсайдеров. Одной из главных особенностей гаджета станет впечатляющий оптический зум, который должен превзойти показатели iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra.

Видео доступно на YouTube-канале Sony | Xperia. Права на видео принадлежат Sony.

Интересно, что раньше представители индустрии намекали на полный отказ Sony от бренда Xperia, однако этого не произойдёт в 2024 году. Сейчас японская корпорация также работает над революционным гаджетом с фронтальной камерой, расположенной под дисплеем.