MediaTek анонсировала новый процессор Dimensity 9300+. Как следует из названия, это разогнанная версия Dimensity 9300, выпущенного в прошлом году.

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Особенности

MediaTek Dimensity 9300+ основан на 4-нм узле TSMC третьего поколения (вероятно, N4P) и, в значительной степени ориентирован на искусственный интеллект. Как утверждает производитель, NPU Dimensity 9300+ способен локально запускать LLM (большие языковые модели) с 33 миллиардами параметров.

Dimensity 9300+ включает в себя одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,4 ГГц (у предшественника 3,25 ГГц), три ядра Cortex-X4 с частотой 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Как и у предшественника, здесь используется 12-ядерный графический процессор ARM Immortalis-G720 MP12 с поддержкой трассировки лучей на аппаратном уровне.

Чипсет имеет 18 МБ общего кэша. Поддерживается память LPDDR5X и LPDDR5T со скоростью до 9600 Мбит/с. Совместимые устройства хранения данных UFS 4.0 также могут использовать технологию MCQ которая существенно повышает производительность чтения/записи.

Все остальные характеристики остались, как и предшественника. Производитель не раскрывает подробностей об увеличении производительности, но заявляет о снижении энергопотребления на 10%.

Сроки выхода

Dimensity 9300+ будет использоваться в следующих устройствах: Vivo X100s, iQOO Neo 9s Pro, iQOO Pad 2 Pro и Redmi K70 Ultra, дебют которых ожидается в ближайшие дни.