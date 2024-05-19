Странные технологии, которые так и не взлетели

Новые технологии нередко бывают рискованными, и далеко не каждой суждено стать неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Портал livescience.com рассказал об инновациях, которые интересно звучали в теории, но не стали хитами в реальности.

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Маски для лица с Bluetooth

На выставке CES 2022 особым ажиотажем пользовались технологии, призванные снизить распространение вирусов. Некоторые компании решили, что будущее за масками для лица с интеграцией Bluetooth: они позволяли бы людям принимать голосовые звонки и слушать музыку, не ставя себя под угрозу. Пожалуй, самый известный пример такой маски — Razer Zephyr, футуристический гаджет с RGB-подсветкой, динамиками и съемными фильтрами. Но даже он давно вышел из продажи.

Steam Machines

В 2013 году Valve, владелица цифрового магазина игр Steam, заметила брешь на рынке консолей. Она решила предоставить игрокам платформу, которая позволила бы играть в любой проект, купленный в Steam. Но на путь от анонса до релиза Steam Machines потребовалось два года, и даже несмотря на поддержку крупных партнеров итоговые продажи платформы не превысили миллион копий. Для контекста, тираж PlayStation 3 составил 87 млн копий.

Переводчики с кошачьего языка

В 2003 году состоялся релиз Meowlingual — т.н. переводчика с кошачьего языка. Устройство воспринимает звуки кошек, после чего «переводит» настроение питомца в виде картинки на экране, сопровождаемой подписью. Например, «я голодный». Meowlingual якобы использовал технологии анализа звука, разработанные в престижной лаборатории акустики Японии, но гаджет не нашел аудиторию за рубежом.

AR-очки

Очки, накладывающие изображение прямо поверх линз, пока так и не стали популярным аксессуаром. Как показал провал Google Glass, публика не очень любит находиться под постоянным наблюдением камер, а владельцы очков — громоздкий дизайн и слабый аккумулятор.

HD DVD

Toshiba попыталась составить конкуренцию Sony на рынке носителей, представив высококачественный аналог DVD в 2005 году. HD DVD изначально утраивали объем диска до 15 ГБ, при этом сохраняя поддержку старых проигрывателей. Несмотря на сотрудничество Toshiba с киноиндустрией, формат Blu-ray от Sony стал победителем в гонке вооружений благодаря гораздо большей вместительности и поддержке PlayStation 3.

Радиогазета

В 1930-х некоторые счастливые американцы могли каждое утро получать свежую газету… По радио. Станции передавали информацию прямо в дома на специальные приемники, которые печатали газету со скоростью одной страницы за 15 минут. Идея стала реальностью благодаря Уильяму Финчу и его дорогим ($125) приемникам, но его компания обанкротилась в 1952 году. Радиогазету погубила потеря информации из-за помех, надоедливые неполадки принтера и дороговизна.

Лазердиски

В 1978 году, задолго до того, как Sony и Toshiba представили CD и DVD, состоятельные американцы пользовались лазердисками — 12-дюймовыми дисками, хранившими данные на обеих сторонах. Формат пользовался достаточной популярностью в США и Японии, но его убила высокая стоимость и неизбежное пришествие DVD. В 2009 году Pioneer, долгое время поддерживавшая лазердиски, объявила о прекращении производства проигрывателей.