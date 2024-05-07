Девушка за два года скопила в браузере Firefox 7470 активных вкладок

Девушка-инженер по имени Хейзел установила новый рекорд, поддерживая работу 7470 вкладок в браузере Firefox на компьютере Mac на протяжении двух лет. Об этом сообщает портал PC Mag со ссылкой на публикацию девушки в соцсетях.

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Спустя два года браузер сбросил все вкладки, однако Хейзел смогла восстановить их с помощью кэша профиля Firefox. Отмечается, что полная перезагрузка сессии заняла менее минуты. В комментарии в социальной сети X она выразила облегчение, заявив, что чувствует возвращение утраченной части себя.

Хейзел также поделилась, что мотивация хранить такое количество вкладок кроется в ностальгии: она любит пересматривать их, чтобы вспомнить свои действия и интересы, сравнивая это с путешествием во времени.

Кроме того, оказалось, что чрезмерное количество вкладок не оказывает негативного влияния на производительность компьютера. Хейзел отметила, что Firefox эффективно управляет памятью, загружая содержимое сайтов только при активации соответствующей вкладки, что позволяет существенно экономить ресурсы системы. Кэш профиля с 7470 вкладок занимает всего 70 МБ.