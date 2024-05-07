Victorinox будет выпускать швейцарские карманные ножи без лезвия

Крупнейший производитель швейцарских армейских ножей Victorinox планирует избавиться от лезвия в своей продукции из-за ужесточения правил ношения холодного оружия. Как сообщает издание Blick, об этом заявил глава компании Карл Эльзенер.

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Он отметил, что на некоторых рынках «лезвие создает образ оружия». Чтобы соответствовать требованиям, компания работает над созданием карманного ножа без него.

Отметим, что это не первый случай, когда компания сталкивается с тем, что лезвие карманного ножа рассматривается как потенциальное оружие. В частности, после теракта 11 сентября 2001 года в США продажи Victorinox за одну ночь упали более чем на 30%.

Сейчас Victorinox экспортирует 80% карманных, кухонных и профессиональных ножей и часов, производимых в Швейцарии. Низкая конкуренция на рынке карманных ножей позволила компании повысить цену на 9%. Вместе с тем производителю приходится соревноваться с брендами из Германии и США, товары которых стоят в среднем на 25% дешевле.