Представлен первый смартфон иранского бренда Daria

Иранская компания Daria анонсировала свой первый смартфон под названием Daria Bond. Аппарат представляет собой устройство среднего класса и работает под управлением Android с интерфейсом DariaOS 4.0.

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Дисплей

Daria Bond обладает 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Соотношение сторон составляет 20:9. Экран покрыт защитным стеклом Schott Xensation.

Аппаратная основа

Смартфон работает на базе 6-нм чипа Dimension 7050 (шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц и два ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц) в тандеме с графическим процессором Mali-G68 MC4. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, объём встроенной памяти – 256 ГБ.

Ёмкость аккумулятора достигает 4700 мАч. Одной из особенностей гаджета является поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Зарядное устройство придётся покупать отдельно. От 0 до 50% аппарат зарядится за 15 минут. Для полной зарядки понадобится 50 минут.

Камеры

Основная камера тройная:

главный датчик на 50 Мп (с OIS);

сверхширокоугольный объектив на 8 Мп;

макро-объектив на 2 Мп.

Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.

Прочее

Также стоит отметить поддержку 5G, Wi-Fi 6, и NFC. Кроме того, аппарат получил защиту от пыли и воды по стандарту IP54. Работает новинка на базе Android с пользовательским интерфейсом DariaOS 4.0.

Сроки выхода, цвета и цена

Daria Bond доступен в трёх цветах: сером, зелёном и чёрном. Приобрести гаджет можно на официальном сайте производителя по цене 8 999 000 риалов ($215). Зарядное устройство мощностью 66 Вт продаётся отдельно за 547 900 риалов ($13).