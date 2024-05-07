Amazon инвестирует $9 млрд в облачные технологии Сингапура

Подразделение компании Amazon, занимающееся облачными вычислениями, Amazon Web Services (AWS) инвестирует $9 млрд в облачную инфраструктуру Сингапура. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, AWS планирует потратить $9 млрд в течение четырех лет на расширение инфраструктуры облачных вычислений в Сингапуре. Инвестиционный проект нацелен на удовлетворение растущего спроса потребителей на облачные сервисы и ускорение внедрения искусственного интеллекта (ИИ).

По оценкам компании, финансовые вложения позволят создавать около 12,3 тыс. рабочих мест с полной занятостью в местных сингапурских компаниях.

"Эти инвестиции вызовут волновой эффект на всей территории Сингапура за счет ускорения экономического роста и внедрения облачных технологий", - приводит агентство слова регионального менеджера AWS Присциллы Чун.

Глава токийского офиса AWS Тадао Нагасаки заявил 19 января, что AWS инвестирует 2 трлн иен ($13,5 млрд) в облачную инфраструктуру Японии.