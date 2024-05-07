Юрист рассказал о новой схеме мошенничества с использованием видеосвязи

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал о новой схеме мошенничества, которая применяется по всей стране. Как сообщает телеканал RT, злоумышленники пытаются заполучить видеоизображение своей жертвы, с помощью которого после обманывают родных и близких потерпевшего.

© Unsplash

По словам Соловьева, потенциальным жертвам звонят через мессенджер. После соединения перед человеком возникает «либо пустая стена», либо «менеджер сотовой компании». Юрист подчеркнул, что главное здесь не то, что скажет подставной сотрудник, а видео, которое получают в свое распоряжение преступники. Кадры используются для генерации видео с жертвой, в котором она произносит необходимый мошенникам текст.

«Потом такое видео может рассылаться близким родственникам и знакомым с просьбой о перечислении денежных средств и иными противоправными целями», — сказал эксперт.

Соловьев посоветовал четко отслеживать вид звонка, который поступает в мессенджер, а также не брать видеозвонки с незнакомых номеров. Кроме того, эксперт рекомендовал не переходить по ссылкам от неизвестных контактов, не отвечать на их сообщения и не передавать присылаемые коды.