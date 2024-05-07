Apple обвинили в краже технологий

Корпорацию Apple обвинили в недобросовестном использовании технологий, принадлежащих другим компаниям. Об этом сообщает издание The Information.

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Журналисты медиа выяснили, что Apple годами использовала технологии партнеров, которые разрабатывают и производят для нее гаджеты. Так, фирма может эксплуатировать производителей техники, с которыми она заключила контракт, и передавать их разработки другим партнерам.

В качестве примера специалисты привели GT Advanced Technologies, которая в 2014 году совместно с Apple работала над созданием прочного дисплея для iPhone. У фирмы накопились долги почти на полмиллиарда долларов, она объявила о банкротстве. Как отметили источники, в Apple «украли» наработки GT Advanced Technologies и передали другому партнеру, китайской компании Biel Crystal.

Также, например, китайская фирма SeeYa Technologies получила от Apple наработки японской Sony — последняя разработала для американского IT-гиганта технологию сборки очков Vision Pro. Корпорация Тима Кука передала интеллектуальную собственность после того, что Sony отказалась расширять производство для Vision Pro.

При этом авторы The Information отметили, что право на передачу технологий третьим лицами закреплено в договоре. Поэтому формально Apple имеет полное право забирать у партнеров их наработки и передавать другим.

В начале апреля компания Apple попросила Апелляционный суд США отменить запрет на поставку и продажу умных часов бренда. Ранее корпорации запретили продажи ряда моделей Apple Watch из-за незаконного использования патента компании Masimo.