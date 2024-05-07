«Полное погружение и безграничные возможности»: каким станет телевидение будущего?

7 мая в России, Беларуси, Армении и Кыргызстане отмечается День радио, телевидения и связи.

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«Телевидению принадлежит будущее. Не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение», – так говорил герой культового фильма «Москва слезам не верит».

Сбылось ли это предсказание и каким станет телевидение будущего, читайте в нашем материале.

От «КВН» до цвета: эволюция телевидения в СССР

Благодаря цифровой эволюции современное телевидение поражает возможностями: картинка стала лучше, чем в реальности, а «умные» функции почти уравнивают телевизоры и компьютеры. Но так было не всегда. Телевидение прошло длинный путь, в котором было и немое черно-белое изображение, и телевизоры с экраном, по размеру не больше спичечного коробка.

Зарождение телевидения в СССР началось в 1921 году. Однако вплоть до начала 1930-х разработки оставались лишь на этапе научно-технических экспериментов. И только в 1931 году началось пробное вещание механического телевидения. Сперва черно-белые кадры сопровождались субтитрами, как в немом кино. А изображение на экране оставалось не очень четким довольно долго – вплоть до возникновения электронного телевидения.

Массовым ТВ в нашей стране могло бы стать уже в середине 1940-х, но началась война, и работы были остановлены. Телевещание возобновилось 7 мая 1945 года и с тех пор больше не прекращалось. В 1951 году на Шаболовке появился главный телевизионный и радиовещательный центр. Телевидение стало делом государственной важности, как мощный инструмент влияния на население всей страны. Ежедневным телевещание стало в 1955 году, а через год оно стало двухпрограммным. На смену первым телеприемникам КВН пришли телевизоры «Рекорд», которые могли принимать несколько каналов. Программы начинались в семь часов вечера и шли в среднем два-три часа.

К середине 1950-х количество телеприемников в домах граждан впервые перевалило за миллион. Однако купить телевизор могли позволить себе еще не все семьи, поэтому широко распространилась привычка каждый вечер ходить в гости к соседям, чтобы посмотреть телевизор. А случалось, что кто-нибудь из жителей первых этажей летом, распахнув окно, ставил телевизор на подоконник и поворачивал его наружу. Тогда все соседи усаживались перед экраном на лавочках во дворе для просмотра телепрограмм.

К концу 50-х все более актуальным становился вопрос цветного телевидения. К поиску решения задачи подключились сразу несколько НИИ. В 1965 году в СССР разработали и запатентовали улучшенный стандарт цветопередачи SECAM 4. Он был технически более совершенным, чем французский SECAM, который взяли за основу.

В 1967 году, к 50-летию Октябрьской революции, состоялась первая цветная телевизионная передача с Красной площади – показывали парад трудящихся. С этого момента стали выпускать и первые советские цветные телевизоры. Правда, в цвете они показывали только настроечную таблицу, остальное время они еще долго работали как черно-белые, лишь изредка, по большим праздникам, переходя на цветное изображение, поначалу довольно блеклое. Но телевидение стремительно совершенствовалось. Тем более что в том же поистине прорывном для ТВ году открылись новый технический телецентр и Останкинская телебашня.

А еще через год, благодаря запуску первой в мире спутниковой телевизионной сети «Орбита», Центральное телевидение уже вещало почти на всей территории Советского Союза. К началу 70-ых в СССР вещали уже четыре телеканала – тогда они назывались программами. Эфир был разнообразным: музыкальные передачи, театральные постановки, народное творчество, спорт, а также регулярные передачи из союзных республик.

«От Москвы до самых до окраин»

К 1978 году телевещанием из Москвы были охвачены практически все густонаселенные районы СССР (свыше 80% всего населения). Цветной телевизор уже перестал быть роскошью и стал хоть и дорогим, но практически обязательным предметом в каждой семье. Да и качество передачи цвета и изображения в целом многократно возросло. Просмотр телепрограмм стал для советских людей обязательным семейным культурным досугом, частью всего образа жизни.

В конце 1970-х годов Центральное телевидение вело вещание по восьми телеканалам, правда, не все из них были доступны повсюду в СССР. Зато минимум два телеканала могли смотреть на более чем 87% территории нашей страны.

К началу 1990-х советская система телерадиовещания была одной из самых крупных и технологически совершенных в мире: четыре эфирных канала, потенциальная аудитория которых – 200 миллионов человек, 160 программных телерадиоцентров, 18 тысяч телевизионных и 2 тысячи радиовещательных передатчиков, 10 связных спутников и 500 тысяч километров кабельных и радиорелейных линий. К 1990 году телевидение стало доступно на 97% территории СССР.

В 1990-х и 2000-х годах телевидение претерпело большую реорганизацию, появились новые формы – общественное и коммерческое вещание. Многократно увеличилось значение рекламы. Потребность рекламодателей лучше узнавать свою аудиторию и эффективнее взаимодействовать с ней привело к появлению множества новых программ и форматов взаимодействия.

С февраля 2019 года в России начался переход с аналогового на цифровое телевещание. Отключение сигнала в регионах происходило постепенно. После перехода на цифровое телевидение 98% россиян смогли принимать 20 каналов в цифровом качестве. Еще 0,4% телезрителей стали доступны 10 телеканалов в «цифре». А оставшиеся 1,6%, проживающие вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом, смогли бесплатно смотреть 20 телеканалов посредством спутникового вещания.

Каждому – свое ТВ, или Чего ждать в будущем?

И все же возможности ТВ далеко не исчерпаны. Полное погружение и безграничные возможности – вот что ждет телезрителей будущего, по мнению экспертов. Рассказываем, к чему нам стоит себя подготовить.

«Телевидение будущего будет кардинально отличаться от современного, претерпев значительные изменения в технологическом, интерактивном и контентном аспектах», – говорит руководитель нейроагентства Александра Веретено.

Эксперт сформулировала основные направления эволюции:

1. Технологические инновации.

Улучшение качества изображения и звука. Продолжится развитие технологий сверхвысокой четкости (8K и выше), а также технологий расширенного динамического диапазона (HDR) и объемного звука.

Развитие сетей и доставки контента. С развитием 5G и последующих технологий скорость и надежность стриминга значительно увеличатся, что позволит смотреть телепередачи в высоком качестве без задержек.

2. Интерактивность.

Персонализированный просмотр. Интеграция искусственного интеллекта позволит предлагать контент, наиболее подходящий под предпочтения и интересы каждого зрителя.

«Интерактивность станет ключевым аспектом, где зритель сможет влиять на контент, выбирать камеры, управлять сюжетом и участвовать в онлайн-голосованиях», – говорит PR-руководитель в области IT Мария Тикунова.

Виртуальная реальность и дополненная реальность. Телевидение будущего может включать элементы VR (виртуальной реальности) и AR (дополненной реальности), позволяя зрителям погружаться в события телеэфира, будь то спортивные матчи или концерты, как если бы они были на месте событий.

«ТВ будет интегрироваться с различными устройствами и платформами, создавая единое мультимедийное пространство. Важной тенденцией будет развитие контента в формате 360 градусов, виртуальной реальности и дополненной реальности, погружая зрителя в уникальные медиапространства», – говорит Мария Тикунова.

3. Адресность и персонализация рекламы.

Таргетированная реклама. Благодаря сбору данных о зрителях и их предпочтениях, рекламодатели смогут показывать рекламу, которая точно соответствует интересам конкретного зрителя. Это увеличит эффективность рекламных кампаний и улучшит восприятие рекламы зрителями.

Интерактивная реклама. Реклама станет взаимодействующей, предоставляя зрителям возможность узнать больше о продукте или сделать покупку прямо во время ее просмотра.

4. Эволюция контентного предложения.

Гибридные форматы. Рост популярности подкастов и стриминговых платформ приведет к созданию гибридных форматов, сочетающих элементы традиционного ТВ и онлайн-вещания.

Увеличение участия зрителей в создании контента. С развитием технологий зрители смогут не только выбирать, что смотреть, но и влиять на сюжеты шоу или сериалов в реальном времени.

5. Доступность и расширение аудитории.

Глобализация контента. С удалением географических и языковых барьеров зрители смогут получать доступ к телепередачам и шоу со всего мира, что увеличит культурный обмен и разнообразие предложений.

Инклюзивность. Технологии, такие как адаптация контента для людей с ограниченными возможностями (например, субтитры, аудио-описания), будут улучшаться, делая телевидение доступным для еще большего числа людей.

6. Роль искусственного интеллекта и машинного обучения.

Автоматизация производства контента. ИИ сможет помогать в создании сценариев, редактировании видео и даже в производстве целых шоу, что снизит затраты и ускорит производственные процессы.

Аналитика и управление контентом. Благодаря использованию аналитических данных и машинного обучения, телекомпании смогут более точно анализировать предпочтения зрителей и предлагать им наиболее подходящий контент, оптимизируя свои расписания и стратегии вещания.

7. Кросс-платформенность.

Телевидение станет частью экосистемы умного дома, легко интегрируясь с различными устройствами и платформами, позволяя управлять просмотром через голосовые команды.

«Телевидение без интернета обречено»

По словам руководителя рабочей группы по новым медиа при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Олега Матюнина, интернет и телевидение продолжат движение навстречу друг другу.

«Жизнь уже показала, что интернет без телевидения прекрасно способен развиваться, а вот наоборот мало что получается. Принципиальной для телевидения всех времен была система программирования, т.е. планирования программ и показов. Главной фишкой интернета всегда была вариативность, возможность выбора контента, чуткость производителей программ, роликов, подкастов и постов к запросам аудитории. Телевидение тоже пытается угадывать чаяния публики, но получается иначе. Возможно, лучшие телевизионные стартапы разовьются на интернет-площадках, как раз там, где аудитория всегда рядом, и от нее зависит абсолютно все», – считает эксперт.

Также, по словам Матюнина, ТВ будет активно применять искусственный интеллект для персонализации рекламы и контента и для создания новых форматов развлекательных программ.