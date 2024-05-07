В США объяснили провал Boeing в пилотируемой космонавтике

Провал американской аэрокосмической корпорации Boeing в пилотируемой космонавтике — задержках и неудачных испытаниях корабля Starliner — обусловлен структурной неэффективностью компании, объясняет обозреватель издания ArsTechnica Эрик Бергер.

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Автор сравнивает разработку Boeing Starliner и создание компанией SpaceX пилотируемого корабля Crew Dragon. Обозреватель отмечает, что к созданию Starliner было привлечено множество подрядчиков, которые, в свою очередь, опирались на других субподрядчиков, что в итоге приводило к сложностям во взаимодействии между ними и задержкам в разработке корабля. Отдельное внимание Бергер уделяет отсутствию в Boeing единой команды для разработки программного обеспечения полета, в результате чего отдельные коллективы программистов недостаточно полно взаимодействуют друг с другом.

«Одним из больших различий между новыми космическими компаниями, такими как SpaceX, и традиционными космическими компаниями является вертикальная интеграция. Если все работает хорошо, разработка и создание собственной технологии происходит быстрее, дешевле и гораздо эффективнее», — уверяет автор.

По его мнению, в ближайшие годы космическое подразделение Boeing будет поглощено более молодыми компаниями.

В феврале издание сообщило, что подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin стала вероятным покупателем одного из крупнейших подрядчиков Пентагона — альянса United Launch Alliance (ULA), созданного корпорациями Lockheed Martin и Boeing.

В сентябре 2014 года НАСА доверило компаниям Boeing и SpaceX разработку пилотируемых космических кораблей, предназначенных для доставки людей на Международную космическую станцию. Первый пилотируемый полет SpaceX Crew Dragon состоялся в августе 2020 года, первый пилотируемый полет Boeing Starliner, разработка которого сталкивалась с многочисленными трудностями, должен состояться 6 мая (7 мая по московскому времени) текущего года.