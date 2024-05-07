Маск считает, что человечество может найти инопланетные цивилизации

Бизнесмен Илон Маск не исключает, что человечество может найти то, что оставили после себя "давно ушедшие инопланетные цивилизации".
"Мы можем найти то, что осталось от давно ушедших инопланетных цивилизаций", - сказал он, выступая в понедельник на конференции в Институте Майкла Милкена, которая проходит в городе Лос-Анджелес.
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"Если физика верна, то Вселенной около 13,8 млрд лет, а Земле около 4,5 млрд лет. <...> Если мы продержимся как цивилизация миллион лет, это будет невероятно. Мы бы тогда, вероятно, были в каждой части галактики", - добавил Маск.
Комментируя периодически звучащие в обществе заявления о том, что "инопланетяне среди нас", Маск заявил, что лично он не видел доказательств существования инопланетян.
"По каким-то причинам многие из тех людей, которые говорят, что инопланетяне среди нас, считают, что мы не были на Луне", - отметил предприниматель."Существование цивилизации неустойчиво и редко. Мы должны осознавать человеческую цивилизацию как крошечную свечу во тьме. Мы должны сделать все возможное, чтобы эта свеча не погасла", - заключил он.