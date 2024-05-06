Посольство РФ высмеяло пост NASA о первом полете американца в космос

Посольство России в Южно-Африканской республике высмеяло публикацию NASA о первом пилотируемом полете в космос, который совершил американец Алан Шепард. Комментарий дипмиссии приводит «РИА Новости».

На странице NASA в соцсетях появился пост, в котором говорится, что 63 года назад Шепард вошел в историю тем, что в качестве пилота корабля Freedom 7 в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3» совершил «первый в истории пилотируемый полет в космос».

В ответ посольство РФ в ЮАР разместило другой пост с фотографией российского космонавта Юрия Гагарина на фоне флага СССР. К снимку прилагалась подпись: