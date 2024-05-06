Опубликовано беспрецедентное видео Солнца

Космический зонд ЕКА Solar Orbiter получил изображение, на котором запечатлена солнечная поверхность в беспрецедентных деталях. Видео, Европейским космическим агентством, было снято, когда зонд находился на трети расстояния от Солнца до Земли.

Solar Orbiter записал видео 27 сентября 2023 года с помощью прибора Extreme Ultraviolet Imager (EUI). Самые яркие области солнечной атмосферы имеют температуру около миллиона градусов по Цельсию, а более холодные участки выглядят темнее, поскольку поглощают радиацию.

На видео можно увидеть перистые, похожие на волосы плазменные структуры, выровненные вдоль линий магнитного поля в нижних слоях атмосферы Солнца, когда она переходит в гораздо более горячую внешнюю корону. Эти структуры были названы корональным мхом. Кроме того, были также запечатлены спикулы, малые извержения и корональный дождь.

Мох, охватывающий хромосферу и корону, формируется вокруг центра групп солнечных пятен, где присутствуют сильные магнитные поля и формируются большие корональные петли. Спикулы представляют собой высокие газовые шпили, простирающиеся вверх от солнечной хромосферы на расстояние до 10 тысяч километров. Корональный дождь состоит из сгустков плазмы более высокой плотности, которые падают обратно к Солнцу под действием гравитации.