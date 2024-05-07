TECNO представил новые модели серии POVA 6

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO анонсировал старт продаж нового поколения смартфонов POVA — POVA 6 и POVA 6 Neo. Устройства выделяются более долгим временем автономной работы по сравнению с предыдущим поколением, большим качественным экраном, внушительным объемом памяти и технологичным дизайном.

© TECHNO

На российском рынке станут доступны еще две модели серии: POVA 6 и POVA 6 Neo. TECNO POVA 6 оснащен сверхъемким аккумулятором 6000 мАч с ультра-зарядкой 70 Вт, большим 6.8" AMOLED экраном с частотой 120 Гц и внушительным объемом памяти 256 Гб с расширением оперативной памяти до 24 Гб. Бюджетная модель TECNO POVA 6 Neo отличилась ультраемким аккумулятором 7000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, процессором MediaTek G99 Ultimate и двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

Смартфоны примечательны отличным балансом характеристик, которые обеспечат идеальное решение любых задач — от современных игр и просмотра видео до выполнения рабочих задач и общения в социальных сетях .

© TECNO

Впечатляющее время работы от одного заряда

Смартфоны линейки POVA зарекомендовали себя рекордсменами по мощности аккумулятора, в этой серии бренду удалось усовершенствовать эту сильную сторону, не пожертвовав при этом тонкостью и легкостью устройств. TECNO POVA 6 — основная модель линейки весит 195 г. и имеет корпус толщиной 7.8 мм, при этом оснащена сверхъёмким аккумулятором 6000 мАч и ультра-зарядкой в 70 Вт.

Благодаря увеличенному объему аккумулятора, даже при уровне заряда около 20%, энергии POVA 6 хватает на 3 часа навигации, 2 часа игр или 3 часа общения в соцсетях. При критическом 1% заряда, пользователь успеет завершить все важные процессы: договорить еще 20 минут по телефону, доиграть еще 5 минут до сохранения, или просто оставаться на связи более 4 часов в режиме ожидания.

© TECNO

Обладателям POVA 6 будет доступна реверсивная проводная зарядка мощностью 10 Вт. Большой объем аккумулятора позволяет превратить смартфон в пауэрбанк и с помощью кабеля зарядить беспроводные наушники, смарт-часы, браслеты и иные гаджеты, в том числе другие смартфоны. Также доступна функция обходной зарядки, которая позволяет подавать питание от зарядного устройства напрямую на материнскую плату, в обход аккумулятора. Благодаря этому можно продолжать играть на полной мощности даже во время зарядки без нагревания.

POVA 6 Neo получил аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, который обеспечивает еще больший запас энергии, которого хватит на целый день активного использования смартфона, и даже больше. Согласно тестам, POVA 6 Neo на одном заряде работает более 13 часов в играх, 49 часов в режиме звонков и целые сутки в режиме навигатора. А в авиарежиме смартфон проработал колоссальные 52 дня, согласно данным TECNO Lab. Быстрая зарядка 33 Вт способна за оптимальное время безопасно восполнить энергию: всего 1,5 минуты до жизненно важных 5%, а до полного заряда около 90 минут.

При этом, пользователи POVA 6 и POVA 6 Neo также смогут выбирать режимы зарядки в зависимости от своих потребностей. Умный режим — для сбалансированной зарядки, актуален для постоянного использования. Низкотемпературный режим позволит безопасно пополнить запас энергии даже на холоде. Сверхбыстрый — для заряда на максимальной скорости. В зависимости от потребностей можно настроить различные сценарии оптимизации и сохранения энергии, что увеличит время работы устройства.

© TECNO

Смартфоны также оснащены технологией защиты аккумулятора. Специальная прослойка между алюминиевой фольгой и катодной пленкой предотвращает возможное короткое замыкание и возгорание батареи при механическом воздействии, например, при падении смартфона. Успешное прохождение тестов на сквозное сверление и давление прессом гарантировало безопасность аккумулятора.

Производительный процессор и большой объем памяти

В новых моделях POVA 6 и POVA 6 Neo установлен процессор MediaTek G99 Ultimate — проверенный чипсет с отличной производительностью и плавной работой в различных сценариях использования: в мобильных играх, при просмотре видео, скроллинге соцсетей или общении в мессенджерах. Инженеры TECNO оптимизировали процессор, чтобы добиться максимальной производительности и энергоэффективности.

© TECNO

POVA 6 и POVA 6 Neo обладают внушительным объемом внутренней памяти 256 Гб для хранения большого количества фото, видео, приложений, игр и других данных. Оба смартфона также поддерживают расширение внутренней памяти еще на 1 Тб благодаря слоту для карты памяти microSD (карта приобретается отдельно по желанию пользователя). Оперативная память 8 Гб у POVA 6 Neo c возможностью расширения до 16 Гб позволяет увеличить количество приложений в фоновом режиме с 15 до 20. Оперативную память 12 Гб в POVA 6 можно расширить до 24 Гб за счет постоянной памяти. Такой объем памяти редко встречается в данном сегменте смартфонов, при этом он обеспечивает быструю и плавную работу устройства.

Большой экран для полного погружения

Высокая производительность TECNO POVA 6 дополняется ярким AMOLED экраном с большой диагональю 6.8", сверхчетким разрешением FHD+ (1080x2436) и частотой обновления 120 Гц, которые создают детализированную, плавную картинку.

Полное покрытие цветовой гаммы DCI-P3 и количество цветов 10 бит создают красочное изображение с высоким контрастом 5 000 000:1. Пиковая яркость 1300 нит обеспечивает прекрасный обзор даже в солнечный день. Высокая частота ШИМ 2160 Гц и сертификация TÜV гарантируют минимальную нагрузку на зрение.

© TECNO

Экран POVA 6 сертифицирован для работы с высокой частотой кадров 90 fps в играх MLBB и Free Fire. Частота дискретизации касания составляет поразительные 1500 Гц, что позволяет ощутить преимущество в скорости в мобильных играх. Отклик на скользящие движения 1-2 пальцами - 360 Гц, а 3-5 пальцами 240 Гц, что гарантирует точность и надежность управления.

POVA 6 Neo оснащен большим LCD-экраном с диагональю 6.8", который имеет высокую частоту обновления кадров 120 Гц и обеспечивает превосходную плавность динамичного контента. Сверхчеткое разрешение FHD+ (2460x1080) создает отличную детализацию, а пиковая яркость 580 нит позволяет четко увидеть изображение практически при любом освещении. Высокая частота дискретизации первичного касания экрана POVA 6 Neo составляет 1500 Гц, а частота касания несколькими пальцами от 240 до 360 Гц позволяет быстро и точно управлять персонажами в мобильных играх.

Технологичный дизайн

Главной отличительной чертой дизайна серии POVA 6 является светодиодная подсветка корпуса. Три расходящиеся линии с металлизированной текстурой могут подсвечиваться благодаря 116 независимым диодам. Световые элементы имеют 9 сценариев и 108 комбинаций настроек. Подсветка ярко выделяет смартфон на фоне остальных устройств и гармонично завершает технологичный стиль.

Подсветка корпуса имеет не только декоративную, но и практическую функцию: она может служить сигналом обратного отсчета для фотосъемки или записи видео, подключении зарядки, запуска смартфона, получения входящих звонков и уведомлений.

© TECNO

Дизайн смартфонов серии POVA 6 выполнен в технологичном стиле, рисунок в виде металлических пластин и контактов вдохновлен интерьерами космических кораблей и станций из научно-фантастических фильмов. Текстура задней панели корпуса выполнена с помощью техники фотолитографии, которая применяется в производстве печатных плат и известна своей сложностью и точностью.

Камера

Смартфон TECNO POVA 6 оснащен основной камерой 108 Мп, селфи камерой 32 Мп и выбором тона подсветки. Селфи-камера высокой четкости создает качественные селфи и позволяет с комфортом общаться по видеосвязи. Двойная фронтальная вспышка получила улучшение: теперь можно менять не только уровень яркости, но и температуру света вспышки: на выбор доступны холодный, теплый и естественный свет.

© TECNO

Сверхчеткая основная камера 108 Мп создает фото и видео превосходного качества. Трехкратный цифровой зум способен передать детали изображения без потери качества, а максимальный десятикратный зум — увидеть важную информацию издалека. Камера имеет множество режимов съемки, включая Портрет с настройками боке и бьютификации, а также Super Night для создания ярких ночных кадров.

Видеосъемка доступна в разрешении 2K/30 кадров/сек, а также 1080/60 кадров/сек. Камера обладает электронной стабилизацией EIS, режимом Двойное видео для съемки одновременно на основную и фронтальную камеры, популярными сценариями Таймлапс и Замедленная съемка, а также набором стильных шаблонов Пленка, где можно почувствовать себя режиссером и снимать мини-фильмы в совершенно разных жанрах.

Рекомендованная розничная цена TECNO POVA 6 составляет 25 990 ₽ за версию 256 Гб + 8 Гб и 28 990 ₽ за 256 Гб + 12 Гб, POVA 6 Neo — 18 990 ₽ и 20 990 ₽ за 128 Гб + 8 Гб и 256 Гб + 8 Гб соответственно.

Первыми новинки поступят на маркетплейс OZON. Смартфон TECNO POVA 6 уже доступен для российских пользователей, а TECNO POVA 6 Neo будет доступен в ближайшие дни.

О TECNO:

TECNO — бренд смартфонов и умных устройств, который представлен более чем в 70 странах на пяти континентах. Слоган бренда «Stop At Nothing» символизирует стремление TECNO внедрять инновации и совершать технологические прорывы, предлагая пользователям по всему миру идеально сбалансированные технологии для жизни и будущего.

Бренд пришел на рынок России в 2018 году и уже прочно занял позиции в среднем ценовом сегменте. В продуктовом портфолио TECNO ー смартфоны, наушники, ноутбуки и другие умные устройства. Бренд создает вдохновляющие инновационные технологии, которые стремится сделать доступными каждому.

Более подробная информация представлена на сайте бренда.

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Рекламодатель: TECNO MOBILE LIMITED

Продавец:

ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ»

ОГРН: 1027739244741

Г. МОСКВА

Идентификатор ОРД: 2Ranym53Zui