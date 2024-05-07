В NASA назвали новые сроки запуска Starliner к МКС

Запуск к Международной космической станции (МКС) первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который был запланирован на 6 мая и впоследствии отложен, состоится не ранее 10 мая. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По его информации, запуск "планируется не ранее пятницы, 10 мая". Ожидается, что в ближайшее время специалисты "завершат анализ данных по клапану регулирования давления в баке с жидким кислородом верхней ступени ракеты Atlas V", и будет рассмотрен вопрос о его замене.

Запуск к МКС первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был отложен в понедельник уже после того, как экипаж занял места в корабле. Решение было принято из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA).

В экипаж входят астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Они должны были пробыть на МКС неделю. После этого Starliner по плану совершит мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Ожидается, что основная задача полета будет состоять в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.